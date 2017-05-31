Фискальная служба ожидает роста налоговых поступлений на 28%

Государственная фискальная служба по итогам января-мая ожидает, что в госбюджет поступит 300,3 миллиарда гривень налоговых и таможенных сборов, что на 28%, или на 65 миллиардов гривень, больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом в ходе выступления во время заседания правительства сообщил и.о. главы ГФС Мирослав Продан.

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"Индикативные показатели, доведенные Министерством финансов на январь-май, составляют 288 миллиардов гривень, и я вас уверяю, что они будут существенно перевыполнены, - сказал Продан. - Фактически поступления за 5 месяцев ожидаются на уровне 300,3 миллиарда гривень, что более чем на 65 миллиардов гривень, или на более 28%, больше соответствующего периода 2016 года".

При этом он отметил, что курсовая разница в 2017 году по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составляет не более 5%. По данным Продана, в мае в госбюджет будет перечислено более 65 миллиардов гривень.

По его словам, рост налоговых поступлений связан с ростом бюджетообразующих налогов, таких как налог на прибыль, что дает основание утверждать о возобновлении роста экономики.

"В первом квартале плательщики налога на прибыль задекларировали рекордную сумму более 20 миллиардов гривень, что в 1,5 раза больше аналогичного декларирования 2016 года", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в январе-апреле текущего года получил 259,785 миллиарда гривень доходов, что на 18,9% больше бюджетной росписи на этот период.

Согласно данным на сайте Государственной казначейской службы Украины, поступления в госбюджет за этот период на 51,1% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.