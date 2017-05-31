Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню
Официальный курс НБУ на 1 июня: 100 USD – 2631,0335 гривни; 100 EUR – 2952,2827 гривни; 10 RUR – 4,6413 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2631,0335 (31 мая – 2635,2778)
100 EUR – 2952,2827 (31 мая – 2944,3959)
10 RUR – 4,6413 (31 мая – 4,6628)
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Как сообщал УНИАН, 31 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,30/26,32 гривни/доллар
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,5454/29,5626 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4632/0,4746 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,3103 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 530 сделок на сумму 300,56 миллиона долларов.