Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2631,0335 (31 мая – 2635,2778)

100 EUR – 2952,2827 (31 мая – 2944,3959)

10 RUR – 4,6413 (31 мая – 4,6628)

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Как сообщал УНИАН, 31 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,30/26,32 гривни/доллар

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,5454/29,5626 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4632/0,4746 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,3103 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 530 сделок на сумму 300,56 миллиона долларов.