Госстат подсчитал, какие профессии в Украине самые прибыльные (инфографика)

Больше всего в Украине можно заработать в сфере финансовой и страховой деятельности. Средняя зарплата таких специалистов составляет почти 12 тысяч гривень, сообщает Gazeta.ua со ссылкой на Госстат.

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"Размер средней зарплаты в Украине колеблется от 4,6 тысячи гривен до 11,8 тысячи гривень в зависимости от вида деятельности", - говорится в сообщении.

Самые маленькие в Украине зарплаты – в сферах питания (4,6 тысячи гривень), в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (4,8-5,1 тысячи гривень).

Педагоги и медики зарабатывают тоже больше всего – до 5,3 тысячи гривень.