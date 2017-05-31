Госстат подсчитал, какие профессии в Украине самые прибыльные (инфографика)
18:43, 31 мая 2017Финансы
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Наибольшие зарплаты – в авиационном транспорте и страховой деятельности, наименьшие - в здравоохранении и сельском хозяйстве.
Иллюстрация REUTERS
Больше всего в Украине можно заработать в сфере финансовой и страховой деятельности. Средняя зарплата таких специалистов составляет почти 12 тысяч гривень, сообщает Gazeta.ua со ссылкой на Госстат.
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"Размер средней зарплаты в Украине колеблется от 4,6 тысячи гривен до 11,8 тысячи гривень в зависимости от вида деятельности", - говорится в сообщении.
Самые маленькие в Украине зарплаты – в сферах питания (4,6 тысячи гривень), в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (4,8-5,1 тысячи гривень).
Самые большие зарплаты – в сфере финансовой и страховой деятельности / gazeta.ua
Педагоги и медики зарабатывают тоже больше всего – до 5,3 тысячи гривень.
Самые большие зарплаты – в сфере финансовой и страховой деятельности / gazeta.ua
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