Письмо к МВФ будет подписано до 3 марта

Исполняющий обязанности председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ рассчитывает, что официальное письмо к руководству Международного валютного фонда будет подписано Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНОМ и направлено в МВФ до 3 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ШАПОВАЛОВ сообщил журналистам сегодня после завершения встречи у В.ЮЩЕНКО.

«В ближайшее время, я думаю, во вторник, это письмо о намерениях будет подписано и направлено в МВФ. Это письмо позволит возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

По его словам, в рабочую группу по подготовке текста совместного письма будут включены представители Министерства финансов, Министерства экономики, Национального банка и Секретариата Президента.

А.ШАПОВАЛОВ уточнил, что МВФ не ставил условия о необходимости подписания совместного письма представителями оппозиции. «Такого требования нет, но если действительно будет документ, который будет согласован со всеми, это будет придавать больше уверенности в том, что он будет поддержан в стенах Верховной Рады, потому что там много вопросов, которые необходимо решать путем принятия законов», - пояснил исполняющий обязанности председателя НБУ.

Между тем представитель оппозиции Николай АЗАРОВ, который принимал участие во встрече с Президентом, сообщил, что Партия регионов не намерена подписывать никаких документов.