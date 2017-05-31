IKEA подтвердила намерение зайти на украинский рынок

Шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA действительно планирует выйти на украинский рынок. Об этом говорится в ответе IKEA на запрос Громадського.

«Сообщаем, что франшиза для Украины действительно предоставлена, но пока у нас нет точной даты по открытию торговой сети», — говорится в сообщении.

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IKEA давно пыталась зайти в Украину. Однако ее попытки в 2005-м, 2008-м и 2015-м годах не увенчались успехом из-за коррупции и невозможностью прозрачно договориться с местными властями о выделении земельных участков. IKEA -шведская транснациональная корпорация, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.

Неофициально присутствие IKEA на местном рынке является позитивным сигналом для других международных инвесторов.