Госфинуслуг запретила пяти кредитным союзам принимать вклады

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) приняла решение о временной остановке лицензий на привлечение взносов членов кредитных союзов на депозитные счета.

Об этом сообщается на официальном сайте Госфинуслуг.

Согласно сообщению, временно приостановлена лицензия на привлечение взносов на депозитные счета и на выдачу кредитов кредитных союзов „Промышленно-финансовый союз” (Одесса), „Украинский кредитный альянс” (Одесса), „Гражданский кредит” (Киев), "Чиста крыныця" (Донецк), "РистКапитал" (Черкассы).

По данным Госфинуслуг, на конец третьего квартала 2008 года в Украине насчитывалось 814 кредитных союзов.

Как сообщал УНИАН, по данным президента Национальной ассоциации кредитных союзов Украины Петра КОЗИНЦА, кредитные союзы НАКСУ уменьшили в ноябре 2008 года объем выдаваемых ссуд на 30% - до 70-80 млн. грн., по сравнению со средневзвешенным показателем за январь-сентябрь 2008 года.

По его словам, средневзвешенная сумма кредитов, которые выдают кредитные союзы НАКСУ, составляет 204 млн. грн. в месяц. В октябре эта сумма уменьшилась до 154 млн. грн., в ноябре – до 70-80 млн. грн. П. КОЗИНЕЦ отмечает, что это не критическая точка, однако тенденция негативная.

Сумма просроченных кредитов на 1 декабря 2008 г. составила 124 млн. грн., что составляет около 8% выданных кредитов.

По словам президента НАКСУ, в октябре-ноябре 2008 г. отмечено незначительное падение активов кредитных союзов, которые входят в НАКСУ, - на уровне 1 – 2,4%. В некоторых учреждениях отмечен незначительный рост активов.

По капиталу кредитных союзов за данный период зафиксирован небольшой рост.

Депозитные вклады небольших кредитных союзов, активы которых составляют до 1 млн. грн., уменьшились до 0,5%. Для кредитных союзов, активы которых насчитывают от 1 до 5 млн. грн. – уменьшились до 3,5%. Для союзов, которые входят в группу средних, с активами от 5 до 10 млн. грн., увеличились до 2%. Для больших союзов (активы – более 10 млн. грн.) – увеличение депозитных вкладов составило до 0,2%.

«У кредитных союзов на сегодня, как и у банков, проблемы с ликвидностью. Поэтому на сегодня кредитные союзы не стараются выдавать кредиты, ограниченные суммами и временем, или же не выдавать их вообще по двум причинам. Во-первых, просроченные кредиты влияют на бюджетообразование кредитных союзов. А во-вторых, продолжается истерия – предприятия будут остановлены, люди потеряют работу – а это психологическое давление на менеджмент кредитных союзов. Поэтому они стараются уберечь свои организации от неблагонадежных кредитов», - пояснил П.КОЗИНЕЦ.

Он также отметил, что на сегодня нет тенденции по закрытию кредитных союзов. Что касается КС, находящихся в стадии ликвидации, то у них, по словам президента ассоциации, были финансовые проблемы и до кризиса. «Однако, я не исключаю, что в ближайшее время кредитные союзы могут начать закрываться в связи с кризисом», - говорит он.

П. КОЗИНЕЦ также прогнозирует увеличение количества случаев мошенничества на рынке кредитования, в связи с кризисом.