Польский PKO BP о хочет участвовать в капитале «Кредобанка»

Польский банк PKO BP SA ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о возможности его участия в капитале ОАО "Кредобанк".

Об этом УНИАН сообщил председатель наблюдательного совета ОАО «Кредобанк», вице-президент PKO BP Томаш МИРОНЧУК.

Как сообщалось, акционеры «Кредобанка» на собрании 23 февраля т.г. приняли решение об увеличении уставного капитала на 1,024 млрд. грн. – до 1,550 млрд. грн. Планируется разместить 102 млрд. 410 млн. простых именных акций номинальной стоимостью 0,01 грн.

«Мы ведем переговоры с ЕБРР об их участии в этом финансировании», – сказал Т.МИРОНЧУК.

Ранее ЕБРР заявлял, что готов в 2009 году предоставить на финансирование украинских банков около 500 млн. долл. Оно может осуществляться как участие в капитале, предоставление субдолга или предоставление кредитных линий.

ЕБРР уже был акционером «Кредобанка», но летом 2007 года PKO BP выкупил 28,25% акций украинского финучреждения за 17,348 млн. евро.

Справка УНИАН. ОАО «Кредобанк» (Львов) создано в 1990 году.

Активы банка на 1 января 2009 г. составили 6 млрд. 383 млн. 885 тыс. грн., обязательства – 5 млрд. 848 млн. 4 тыс. грн., собственный капитал – 535,881 млн. грн., уставный капитал – 526,869 млн. грн.

Чистая прибыль ОАО «Кредобанк» по итогам 2008 года составила 168,932 млн.

грн.

По данным банка, на 1 января 2009 года 98,5619% его акций владел польский акционерный банк «Общая сберегательная касса» (PKO BP SA).