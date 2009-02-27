Протекционизм угрожает существованию СНГ

Протекционизм со стороны государств-участников Содружества Независимых Государств национальных производителей является одной из угроз существованию организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления банка ВТБ, президент Финансово-банковского совета СНГ Андрей КОСТИН на Форуме лидеров бизнеса государств СНГ «Объединение – стратегия развития», который проходит сегодня в Москве.

По словам А.КОСТИНА, в связи с мировым экономическим кризисом в экономике каждой страны, в том числе в СНГ, существенно повысилась роль государства. В качестве примера он назвал банковский сектор России, где еще год назад государственных денег было 0,3%, а сейчас – 12% пассивов банков.

А.КОСТИН выразил уверенность, что привлечение государственных денег приводит к возрастанию протекционизма, но призвал правительства стран не увлекаться этим процессом.

«Конечно, государствам, допустим России, логичнее потребовать покупать продукцию российских предприятий, чем продукцию из Украины, Казахстана или других стран. Однако важно сохранить линию на интеграцию, на укрепление экономического сотрудничества и не потерять, по крайней мере, тот потенциал, который существует в этой области», - сказал он.

В свою очередь, председатель Исполкома СНГ Сергей ЛЕБЕДЕВ добавил, что в условиях роста цен на импортную продукцию (из-за роста курса доллара) целесообразнее переориентироваться на приобретение продукции не из дальнего, а из ближнего зарубежья, в частности, в странах СНГ.