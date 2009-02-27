Винский считает целесообразной продажу акций «Экспресс-банка»

Министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ считает целесообразной продажу пакета акций «Экспресс-банка», имеющегося в собственности «Укрзализныци».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

«16% банка принадлежит «Укрзализныце». Моя позиция: нужно найти, кто купит эти акции, и продать. Потому что «Экспресс-банк» сегодня не является банком, который работает на «Укрзализныцю», - сказал он.

По его словам, банк 4 года не выплачивал «Укрзализныце» дивиденды. Кроме того, в прошлом году «Экспресс-банк» также не предоставил «Укрзализныце» никаких кредитных ресурсов. «Вот это такие партнеры», - сказал он. А в то же время около 20 млрд. грн. средств «Укрзализныци» идут через этот банк как расчетные средства. «Это просто некорректно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Министерство транспорта и связи Украины рассматривает вопрос приобретения нового банка в качестве отраслевого. Предполагается, что абсолютно все процедуры по приобретению и работе нового банка будут полностью под контролем государства.

Справка УНИАН. АБ «Экспресс-Банк» (г. Киев) зарегистрирован 12 апреля 1994 года.

АБ «Экспресс-банк» в 2008 году увеличил чистую прибыль на 21%, по сравнению с 2007 г., - до 51,265 млн. грн., по состоянию на 1 января 2009 года.

До 2005 года подразделения «Укрзализныци» владели контрольным пакетом акций «Экспресс-Банка», однако впоследствии часть пакета была реализована коммерческим структурам.

По данным банка, на 1 января 2008 года основными акционерами банка являлись: ООО «Экспресинвест», прямое участие – 78,8408%; «Укрзализныця», прямое участие – 9,5031%; «Украинский государственный центр «Лески», прямое участие – 8,1335%.