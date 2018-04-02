Поможет ли заемщику страхование от безработицы?

Кризис в Украине набирает обороты и безработных становится все больше. По прогнозам Государственного центра занятости, в текущем году услугами его услугами воспользуются около 3 млн. человек. При этом волна увольнений накроет и тех, кто ранее, надеясь на экономическую стабильность, оформил кредит в банке. В случае «добровольно-принудительной» потери работы, такие заемщики будут испытывать серьезные трудности с выполнением взятых на себя обязательств.

Именно под данную категорию населения предприимчивые страховщики разработали так называемое страхование от безработицы. Фактически, данный продукт предусматривает страхование способности клиента банка погашать взятый ранее кредит. Страховая компания берет на себя обязательство частично компенсировать сумму платежей по кредиту в случае увольнения застрахованного.

По сути, продукт совсем не новый, некоторые страховщики предлагали подобное еще в начале прошлого года. Судя по всему, тогда, в условиях относительной экономической стабильности, услуга не нашла спрос, так как полгода о ней практически не вспоминали. Вновь заговорили в конце осени 2008 года, когда из-за резкого падения курса гривни и увеличения вероятности увольнения в связи с обостряющимся кризисом украинцы начали задаваться вопросом, как же они будут платить по кредиту, если их, не дай Бог, уволят. И еще если учесть, что платить придется по «неприличному курсу». Такой ситуацией и воспользовался ряд украинских страховщиков, которые, не жалея денег на рекламные компании, активно продвигали так называемый «кредитный зонтик».

Перспектива не для всех

Несмотря на то, что подобный вид страхования в условиях кризиса может стать для страховщика золотой жилой, ведь люди из-за страха перед возможным увольнением с учетом кредита должны бы толпами оформлять страховку, в Украине этим делом занимаются только четыре компании - СК «Альфа Страхование», СК «Страховые традиции - Жизнь», СК «Аско-Медсервис», «Компания страхования жизни «Универсальная».

Вероятно, у других страховщиков дух авантюризма присутствует в меньшей степени, и они считают, что услуга страхования от безработицы в случае массовых увольнений может стать большой проблемой для них.

Так, по словам председателя правления ЗАО «Генеральный страховой фонд» Юрия Тригуба, существует большая вероятность того, что если страховщик не обеспечит массовость продаж полисов, то данный продукт станет для него убыточным. «Целесообразность в этом виде страхования есть только при массовости таких договоров в портфеле конкретной страховой компании. В противном случае, в условиях кризиса в стране, выплаты могут превысить собранные платежи. По большому счету, сегодня это очень актуально для страхователя, но в то же время - повышенный риск», - отмечает он.

Его коллеги страховщики, между тем, отмечают, что спрос на такую услугу хоть и невелик, но все же есть, и, скорее всего, будет расти.

Выбор небольшой, но присутствует

Что касается условий страхования, то, по сути, большой разницы в программах, предлагаемых украинскими страховщиками, нет. Основные отличия касаются размера страховой суммы, ну и, конечно, стоимости полиса.

Как отметил председатель правления страховой компании «Страховые традиции – Жизнь» Андрей Лупырь, предлагаемая компанией страховая сумма по договору составит 80% суммы ежемесячных платежей по кредиту, которую заемщик должен будет уплатить в течение года (в течение срока действия договора). Тот же размер страховой суммы в условиях страхования КСЖ «Универсальная».

То есть, если кредит погашается ежемесячно равными частями, например по 500 долл. в месяц, то страховая сумма в данном случае составит около 38,4 тыс. грн.

При этом, как сообщил А.Лупырь, если кредит валютный, то страховая сумма, а, соответственно, и стоимость страховки рассчитывается по фиксированному среднерыночному курсу на момент подписания договора. В нашем примере - это 8 грн./ долл. (соответственно, ежемесячный платеж по кредиту 4 тыс. грн.). Также существует и граничная сумма ответственности страховщика - 500 евро в месяц.

Как видим, в случае снижение курса национальной валюты к валюте кредита, фиксация курса на момент подписания страхового договора может обернуться для застрахованного дополнительными расходами.

Основным отличием условий страхования предлагаемых СК «Альфа Страхование» является размер лимита ответственности компании, который, соответственно, влияет и на стоимость страхования.

«В настоящее время в нашей компании разработаны две программы страхования на случай потери работы. Отличаются программы количеством выплат - по условиям первой программы, в случае увольнения страхователя страховая компания выплачивает банку-кредитору 3 ежемесячных платежа по кредиту, по условиям второй - 6. Таким образом, лимиты ответственности составляют, в зависимости от описанных выше программ, сумму 3 или 6 ежемесячных платежей по кредиту», - подчеркивает начальник отдела личного страхования СК «Альфа Страхование» Сергей Сабарин.

Эту роскошь могут позволить себе не все

С учетом сказанного получается, что страхование от безработицы трудно назвать дешевым. Основными покупателями данного продукта станут украинцы с заработком выше среднего. Похоже страховщики, устанавливая довольно высокие цены на полисы, старались «отсеять» из числа застрахованных представителей пролетариата, которые при скромном заработке как раз больше всего подвержены риску увольнений.

И так, перейдем к цифрам. По словам Лупыря, стоимость страхования будет чуть меньше размера ежемесячного взноса по кредиту. Для примера, приведенного выше (при ежемесячном платеже 500 долл.), цена полиса составит около 3 тыс. грн.

Если же клиенту не под силу оплатить сразу всю стоимость страховки, предусмотрена возможность покупки полиса в рассрочку. Но в этом случае компания возьмет дополнительную комиссию.

«Возможна оплата страховки частями. Можно заплатить 60% стоимости страхования и в течение 45 дней внести остальные 40%. Но будет 43%, поскольку за рассрочку платежа мы возьмем его часть», - пояснил Лупырь.

В СК «Альфа Страхование» страховая премия оплачивается одним платежом. Но, если клиент решится застраховаться непосредственно при оформлении кредита, ему не нужно будет платить страховую премию – в случае его согласия заключается договор страхования, а платеж включается в сумму выдаваемого кредита и клиент погашает его частями, вместе с погашением самого кредита.

А согласно условиям страхования КСЖ «Универсальная», оплату страховых платежей нельзя проводить частями, а только разово.

Всегда есть «но»

Если Вы все же нашли необходимую сумму и купили полис, при этом таки были уволены, необходимо помнить - для того, чтобы получить страховое возмещение, нужно четко выполнять требования, прописанные в договоре.

«Мы страхуем именно риск потери работы вследствие сокращения штата, либо ликвидации работодателя по любой причине - то есть, или вследствие банкротства, или решения акционеров (участников)», - отметил А.Лупырь.

Соответственно, если увольнение произошло «по собственному желанию» или же «по согласию сторон», на страховое возмещение можете не рассчитывать.

Кроме того, согласно условиям страхования СК «Страховые традиции - Жизнь», сразу после увольнения необходимо зарегистрироваться в центре занятости и для Вас должен быть определен размер пособия по безработице.

«Мы страхуем только людей, которые находятся в трудовых отношениях с работодателем, мы не страхуем частных работодателей или сезонных рабочих. И мы не страхуем людей, которые уже заведомо знают об увольнении, и у которых уже есть сообщение о том, что они будут уволены. Мы не страхуем частных предпринимателей, но страхуем наемный персонал ЧП, если они находятся с ним в трудовых отношениях и ЧП платит за них все взносы в соцфонды», - отмечает Лупырь.

Подобные ограничения установлены и в других страховых компаниях и, как утверждают страховщики, они призваны защитить компанию от мошенничества.

«Программа предусматривает исключения по некоторым страховым событиям. Например, в случае потери работы в результате увольнения по собственному желанию, по согласию сторон, в результате нарушения трудовой дисциплины, а также потери работы в течение первых двух месяцев действия договора страхования компания оставляет за собой право отказать в страховой выплате», - подчеркивает начальник департамента обеспечения страховой деятельности КСЖ «Универсальная» Юлия Орлова.

С другой стороны никто не мешает застрахованному лицу перед увольнением, договорившись с работодателем, подогнать причины увольнения под требования, выдвигаемые страховой компанией. В целом можно сказать, что данный вид страхования в условиях кризиса может стать для страховщика как стабильным источником страховых платежей, так и большой проблемой. Все будет зависеть от того, как будет дальше развиваться ситуация с безработицей в стране и какую политику будет проводить страховая компания. Но пока компании разберутся в этом, нам стоит быть особо внимательными при заключении договора, ведь от увольнения никто из нас на сегодняшний день застраховаться не может…

Алексей Толстой (УНИАН)