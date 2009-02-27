Межбанк: доллар снова начал расти

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1850/8,3250, к 12:00 цены выросли 8,3350/8,4100. К закрытию ценовые уровни достигли верха 8,5500/8,6500 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с продажей долларов на аукционе с ценой отсечения - 7,8000.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2270/0,2325, к 12:00 цены поднялись 0,2305/0,2340. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2375/0,2410. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ (Система электронных торгов) по результатам торгов составил 35,7600 (+0,1200).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2630/1,2750. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,3460/10,5375, к 12:00 цены ушли вверх 10,5510/10,6600. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли следующих значений 10,8165/10,9570.