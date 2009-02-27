О смене главы НБУ на совещании у Ющенко речи не было
16:34, 27 февраля 2009Финансы
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Сообщила Тимошенко
Во время сегодняшнего совещания у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не затрагивался вопрос о назначении нового председателя Национального банка Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
«Этот вопрос не затрагивался на сегодняшней утренней встрече», - сказала глава правительства.
Как сообщал УНИАН, 26 января Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении Владимира СТЕЛЬМАХА председателем Национального банка Украины.
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обжаловал это решение в Конституционном Суде.
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