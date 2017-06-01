Госбюджет выполнен с профицитом в почти 20 миллиардов

Государственный бюджет Украины за январь-апрель 2017 года выполнен с профицитом на уровне 19,435 миллиарда гривень против 22,191 миллиарда гривень дефицита за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доходы госбюджета за этот период составляют 259,786 миллиарда гривень, расходы – 240,247 миллиарда гривень.

В сообщении отмечается, что почти двукратное увеличение доходов госбюджета в апреле обусловлено перечислением части прибыли НБУ и полученных конфискованных средств экс-президента Виктора Януковича.

Согласно приведенным данным, сводный бюджет за январь-апрель выполнен с профицитом на уровне 38,590 миллиарда гривен против 5,077 миллиарда гривень дефицита за аналогичный период 2016 года.

Доходы сводного бюджета за отчетный период составляют 323,918 миллиарда гривен, расходы – 285,162 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета по итогам 2016 года составил 70,130 миллиарда гривень, или 2,9% ВВП.

Госбюджет Украины на 2017 год предусматривает доходы в размере 731 миллиард гривень, расходы – 800 миллиардов гривень, предельный размер дефицита - 77,5 миллиарда гривень, или 3% ВВП.