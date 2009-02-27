Вопрос покупки банка «Стандарт» пока только изучается

Межведомственная рабочая группа Министерства транспорта и связи Украины пока только изучает возможность покупки банка «Стандарт» в качестве отраслевого банка ведомства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

«Банк «Стандарт» – это сегодня реальное предложение, которое подпадает под те параметры, которые нам нужны. То есть, это чистый банк, банк созданный в 2008 г., у него нет никаких долгов, кредитов, депозитов и так дальше. Мы такой банк ищем», - отметил министр.

По его словам, для того, чтобы вопрос покупки банка для нужд министерства велся прозрачно, была создана Межведомственная рабочая группа. «Мне важно, чтобы вопрос решался объективно, без спекуляций и по прозрачной схеме. Будем делать публично, открыто, - какой будет банк, я не знаю. Мы за этот период перебрали порядка 20 банков, разных банков, и в ходе анализа получилось, что самый оптимальный вариант – такая конфигурация банка, как операционный банк», - сказал министр. По его данным, в 2008 г. был создан только один новый банк – «Стандарт», поэтому министерство на него и вышло. «Мы на него вышли и предложили эту возможность. А кто будет (куплен министерством в качестве отраслевого банка – УНИАН) – увидим», - отметил И.ВИНСКИЙ.

По его словам, учредителями банка, который планируется купить, на 100% будут предприятия Минтранссвязи.

Как сообщал УНИАН, в феврале т.г. при Министерстве транспорта и связи создана Межведомственная рабочая группа, которая изучает вопрос приобретения нового банка, что в дальнейшем начал бы свою работу в качестве отраслевого. Группу возглавил заместителя министра Игорь УРБАНСКИЙ.

Планируется, что владельцами акций этого банковского учреждения почти на 100% будут государственные предприятия отрасли транспорта и связи Украины. Банк будет обеспечивать исключительно потребности государственных предприятий отрасли и будет выполнять функцию операционно-расчетного центра: через него будут проходить платежи, которые будут поступать в предприятия отрасли, будет выплачиваться заработная плата транспортникам и связистам и др. «То есть, на банк будет возлагаться задача гарантирования безопасности счетов предприятий отрасли», - отмечается в сообщении.

По данным министерства, в связи с осложнением ситуации в банковской сфере государственные предприятия отрасли очутилась перед угрозой потери значительных объемов финансовых ресурсов. В настоящее время ежедневно в министерство поступают обращения государственных предприятий с просьбой помочь в получении депозитных вкладов, срок которых закончился, и разблокировании текущих счетов по средствам. В целом на депозитных счетах предприятий отрасли находится около 1 млрд. грн.

В то же время, на днях в СМИ появилась информация, что Минтранссвязи купит банк «Стандарт».

Справка УНИАН. ОАО КБ «Стандарт» было зарегистрировано 31 декабря 2008 года. Банковскую лицензию это финансовое учреждение получило в январе 2009 года. НБУ не предоставляет информации об учредителях банка. КБ "Стандарт" (г. Киев) 19 февраля стал участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.