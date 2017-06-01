Украина сдает позиции в рейтинге конкурентоспособных экономик

Украина заняла 60-е место в рейтинге наиболее конкурентоспособных экономик по 2017 год, сообщает Украинская правда со ссылкой на результаты исследования Международного института управленческого развития.

"В 2016 Украина занимала 59 строчку. В этом году на 59 позиции оказалась Хорватия, а на 61 - Бразилия", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на первом месте рейтинга оказался специальный административный район Китая Гонконг. На втором месте оказалась Швейцария, а замыкает тройку лидеров Сингапур. Далее идут США, Нидерланды, Ирландия, Дания, Люксембург, Швеция. Замыкают первую десятку Арабские эмираты. Россия заняла в рейтинге 46 место.

"Каждое государство в исследовании оценивается на основе анализа 333 критериев по четырем основным показателям ключевых аспектов экономической жизни страны: состояние экономики, эффективность правительства, состояние деловой среды и состояние инфраструктуры", - отмечает издание.

Рейтинг рассчитан по методике европейского Института менеджмента (Institute of Management Development, IMD), базирующийся в Лозанне (Швейцария).

Напомним, в 2016 году Украина заняла 59-е место в рейтинге конкурентоспособных экономик мира.