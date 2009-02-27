Уровень безработицы в еврозоне вырос

В январе 2009 года уровень безработицы с учетом поправки на сезонность в еврозоне вырос до 8,2%, против 8,1% в декабре 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Уровень безработицы во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) в январе также вырос и составлял 7,6% против 7,5% в декабре 2008 г.

Самый низкий уровень безработицы в этом месяце зарегистрирован в Нидерландах (2,8%) и Австрии (4,0%). Самый высокий уровень - в Испании (14,8%) и Латвии (12,3%).

По данным Евростата, всего в январе не имели работу 13 млн. 036 тыс. чел. в еврозоне и 18 млн. 412 тыс. – в ЕС-27.

В январе 2008 года уровень безработицы в еврозоне составлял 7,3%, в ЕС-27 – 6,8%.

В зону евро с 2009 года входят 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.