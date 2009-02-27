«Эрсте Банк» намерен сократить количество сотрудников

ОАО «Эрсте Банк» намерено сократить количество своих сотрудников на 15% – до 1820 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, обнародованном в пятницу.

«В результате оптимизации бизнес-модели, часть сотрудников банка изменят фокус своей деятельности, а около 300 сотрудников (15% от 2 120 человек) оставят банк», - говорится в сообщении.

Ранее руководство «Эрсте Банка» заявило, что финансовое учреждение планирует закончить 2009 год с убытком на уровне около 81,6 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Эрсте Банк» (до 14 мая 2007 года – АКБ «Престиж») создано в декабре 2005 года и зарегистрировано 25 января 2006 года.

Активы банка на 1 января т.г. составляли 11,03 млрд. грн., обязательства – 9,669 млрд. грн., собственный капитал – 1,37 млрд. грн., уставный капитал – 1,361 млрд. грн.

Чистая прибыль ОАО «Эрсте Банк» в 2008 году составила 1,791 млн. грн.

100% акций банка владеет Erste Group Bank AG (Австрия).