Годовая инфляция в еврозоне снизилась

В январе 2009 года годовая инфляция (январь к январю) в зоне евро составляла 1,1% против 1,6% в декабре 2008 года, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 1,7% против 2,2% в декабре 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с декабрем 2008 года в январе 2009-го была зарегистрирована дефляция в еврозоне в 0,8%, в ЕС-27 - 0,6%.

В январе 2009 года наименьшая годовая инфляция зафиксирована в Люксембурге (0,0%), Португалии (0,1%), Испании и Франции (по 0,8%).

Наибольшая годовая инфляция в январе 2009 года была зафиксирована в Латвии (9,7%), Литве (9,5%) и Румынии (6,8%).

Главными компонентами годовой инфляции в декабре 2008 года в еврозоне стали алкоголь и табак, строительство и содержание домов, гостиничный и ресторанный бизнес.

В январе 2008 года годовая инфляция составляла 3,2% в зоне евро и 3,4% в ЕС-27.

Справка УНИАН. Еврозона — понятие, обозначающий 16 стран Европейского Союза, официальной валютой которых является евро. Это Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия (с 1 января 2009) года. Эти государства имеют право выпускать монеты и банкноты, номинированные в евро. Европейский Центральный банк отвечает за денежно-кредитную политику стран еврозоны.

В Европейский Союз входят 27 стран.