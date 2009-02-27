Налоговые проверки для бизнеса отменять нельзя

– Киев. 27 февраля. УНИАН. На сегодняшний день нельзя вводить мораторий на налоговые проверки для малого и среднего бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня высказала председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя заявления некоторых политических сил о необходимости такого моратория.

«Я считаю, что мы должны разделить экономическое мышление и пустые политические заявления. У нас должны быть сформированы Пенсионный фонд, бюджет, мы должны выполнить все социальные гарантии, поэтому либо мы запрещаем проверки полностью, но тогда можно запрещать и налоги, создать свободную экономическую зону без налогообложения…» - говорит она.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, на сегодня недопустимо дополнительное контролирующее давление со стороны госорганов на бизнес, «но отменить контроль и нарушить всю систему здравого анализа экономической ситуации – это также недопустимо». Она считает, что такие меры могут привести к еще большей тенезации бизнеса.

Как сообщалось в прессе, правительство Казахстана ввело мораторий на проверки субъектов малого и среднего бизнеса на период с 17 февраля по 1 июля 2009 года, сообщил министр индустрии и торговли республики Владимир ШКОЛЬНИК.