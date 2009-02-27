Матвиенко вернулся в ”Проминвестбанк” - источник

Экс-председатель ЗАО «Проминвестбанк» Владимир МАТВИЕНКО с прошлой среды, после длительного перерыва, начал регулярно появляться в центральном офисе «Проминвестбанка».

Как рассказал УНИАН источник, близкий к «Проминвестбанку»: «В.МАТВИЕНКО каждый день приходит в банк, после того, как три месяца он был на больничном. Он сидит в кабинете на пятом этаже, на двери которого висит табличка «Профессор. Герой Украины». Со своей охраной он даже ходит в столовую банка».

По словам собеседника агентства, не известно, какую должность В.МАТВИЕНКО на сегодня занимает, но охрана банка пропускает его в помещение.

В пресс-службе банка УНИАН не удалось получить официального подтверждения этой информации.

Как сообщалось, по состоянию на 16 декабря 2008 года собственником 34% акций «Проминвестбанка» оставалась семья МАТВИЕНКО, которая была бенефициарием контрольного пакета акций до введения в банке временной администрации. По официальным данным состоянием на 15 января 2009 года российский Внешэкономбанк выкупил дополнительную эмиссию акций банка и стал собственником 75% "Проминвестбанка", а ООО «Сигнус» – 12,37%. Осталась ли после этого семья МАТВИЕНКО акционером банка, не сообщается.