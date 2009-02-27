Получение Украиной кредитов зависит от выполнения программы МВФ

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ заявляет, что получение Украиной кредитов на двухсторонней основе будет зависеть от выполнения украинской стороной программы Международного валютного фонда stand-by.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.НЕМЫРЯ заявил сегодня на брифинге в Кабинете министров после завершения переговоров с правительственной делегацией Польши во главе с вице-премьер-министром Вольдемаром ПАВЛЯКОМ.

«Предпосылкой для успешного завершения этого процесса является достижение договоренности с Международным валютным фондом о продолжении выполнения программы stand-by, которая предусматривает совместные согласованные меры с украинской властью, а, как известно, сейчас этот процесс приобретает позитивную динамику», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

По его словам, в ближайшее время могут состояться встречи с миссией МВФ в Киеве.

«Эта связь увеличивает шансы на позитивный результат в наших двухсторонних консультациях», - подчеркнул он.

Между тем, вице-премьер считает преждевременным заявлять о достижении предварительных договоренностей со странами, которые могут предоставить Украине кредит. Г.НЕМЫРЯ также сообщил, что в ближайшие недели он планирует осуществить визиты в страны, к которым правительство Украины обратилось с просьбой о выделении финансовой помощи. Однако вице-премьер не назвал конкретные даты планируемых поездок и страны, которые он намерен посетить.