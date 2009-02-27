Народный депутат Украины, советник премьер-министра Александр ФЕЛЬДМАН считает, что дефолта в Украине не будет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, по мнению А.ФЕЛЬДМАНА, финансовая ситуация в Украине хотя и сложная, но небезнадежная.

«50% всех наших экономических трудностей имеют исключительно политическую природу, и если бы удалось преодолеть политическую нестабильность, то Украине не понадобилась бы даже помощь МВФ», – считает он.

А.ФЕЛЬДМАН уверен, что МВФ предоставит Украине второй транш внешнего займа, поскольку МВФ - это не только финансовая организация, но и политическая, в которой, по его словам, первую скрипку играют США.

«Западные партнеры наверняка не позволят Украине «упасть» и потащить за собой вниз экономики стран Восточной Европы», - отмечает советник премьера.

А.ФЕЛЬДМАН считает, что с предоставлением нашей стране очередного финансового транша также усилится «менеджмент» Запада в украинской политике накануне президентских выборов.

Кроме того, А.ФЕЛЬДМАН отмечает, что «гораздо более глубокой проблемой для Украины является «технологический дефолт» национальной экономики». Он пояснил, что это значит неспособность большинства украинских предприятий работать на международном и внутреннем рынке по причинам высокой энергоемкости производства, низкой производительности и низкого качества продукции.

«Многие из этих предприятий в «тучные годы» покупали колхозы и футбольные клубы, а не вкладывали деньги в модернизацию. Теперь эти «предприятия-зомби» переживут кризис не за счет реструктуризации производства, а за счет государственной помощи и сокращения социальных обязательств», - отмечает А.ФЕЛЬДМАН. По его словам, такие предприятия и дальше будут оставаться огромной проблемой для экономики Украины, и в решении этой проблемы ни МВФ, ни США нашей стране никто не поможет.

Справка УНИАН. ДЕФОЛТ (англ. default - невыполнение обязательств) — состояние в кредитных отношениях, когда заемщик не в состоянии производить своевременные процентные и основные выплаты по долговым обязательствам или не в состоянии выполнять условия договора о выпуске облигационного займа.

Дефолт может объявляться как компаниями, частными лицами, так и государствами («суверенный дефолт»), неспособными обслуживать все или часть своих обязательств.

Технический дефолт — невыполнение заемщиком дополнительных условий кредитного соглашения, например: запрет определенной деятельности до возвращения займа, поддержка определенного уровня финансовых показателей компании на протяжении действия соглашения и т.п. Технический дефолт не означает банкротство компании или невозможность выплачивать обязательства по кредитам.

Государственный (суверенный) дефолт — невыплата страной обязательств по государственным заимствованиям.

Например — дефолт 1998 года. 17 августа 1998 г. Правительство России объявило о прекращении платежей по ряду обязательств, в том числе ГКО (государственным краткосрочным обязательствам) и ОФЗ (облигациям федерального займа). В то же время, Россия продолжала выплаты по евробондам.