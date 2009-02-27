ПР не поддерживает вариант декларации для МВФ

Партия регионов не поддерживает вариант декларации о совместных действиях для продолжения работы с Международным валютным фондом в рамках действия кредита для стабилизации финансового сектора, который обсуждался сегодня на встрече с Президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил журналистам народный депутат Украины VI созыва от Партии регионов, министр финансов теневого (оппозиционного) правительства Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что в ходе сегодняшней встречи обсуждался вариант, предложенный правительством.

«Вот я посмотрел вариант правительства по сотрудничеству с МВФ… Ну не согласен я с этими позициями. Не согласен. У нас совершенно другой подход. Я его изложил. На первом плане должна стоять корректировка бюджета. Вот когда правительство представит реалистичный бюджет, это будет первый знак того, что правительство наконец-то понимает всю сложность ситуации. Тут, раз они это понимают и признают, ну тогда конечно будем сотрудничать, будем помогать. Но пока мы этого не услышали», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что Партия регионов может предложить для реализации в качестве антикризисной свой вариант программы. «Мы можем любую программу, самую оптимальную составить, самые оптимальные законы, но кто их будет реализовывать и выполнять? Есть ли политическая воля для того, чтоб пойти по этому пути? К сожалению, я не могу констатировать, что такая воля есть», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что для нормализации экономической ситуации в стране необходимо применять непопулярные меры, иначе что-либо исправить практически невозможно. «На первом этапе многие меры не позволят поднять имидж или рейтинг, как у нас любят говорить. Но совершенно очевидно, что в результате реализации этих мер все эти рейтинги поднимутся, а если эти меры не предпринять, то абсолютно очевидно, что все рейтинги, у тех, кто о них думает, они у них окончательно завалятся», - отметил он.

Он заявил, что сегодня нет подтверждения тому, что власть в Украине может мыслить стратегически.

Говоря о сегодняшнем разговоре у Президента, Н.АЗАРОВ отметил, что диалога между Виктором ЮЩЕНКО и Юлией ТИМОШЕНКО не было. «По сути диалога не было – было изложение позиций ТИМОШЕНКО и ЮЩЕНКО», - заявил Н.АЗАРОВ, отметив, что для него непонятно, как люди, имеющие разные позиции, пытаются составить и подписать совместный документ.

«Он (Президент – УНИАН), что, разделяет фразу, что «с самого начала кризиса мы действовали решительно»?.. По-моему, не разделяет, и сегодня тоже высказался об этом. Он говорит, что надо всем объединиться – а вокруг чего объединиться?.. Кого мы обманываем? МВФ? Народ наш? У нас абсолютно разные позиции. Наша позиция прагматизма - другая позиция связана с имиджем», - заявил Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он напомнил, что в октябре 20008 года уже был подписан меморандум по сотрудничеству с МВФ, однако ни один пункт этого документа не был выполнен украинской стороной.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 февраля, Президент Украины, премьер-министр и председатель ВР договорились до понедельника, 2 марта, подготовить совместный документ в Международный валютный фонд.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что рабочая группа должна выработать документ, который будет демонстрировать общую политическую волю всех ветвей власти в обеспечении реализации конкретных экономических вопросов.

Группа должна до 15.00 понедельника подготовить документ и парафировать его.