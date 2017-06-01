Первые суммы по решениям судов с "Газпрома" уже взыскали - Петренко

По решениям судов уже взысканы первые суммы с российского газового монополиста компании «Газпром» на территории Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в комментарии журналистам.

Читайте такжеОкончательное решение Стокгольмского арбитража по газовому спору Украины и РФ ожидается в конце июняПо его словам, на сегодняшний день украинские суды приняли решение взыскать с «Газпрома» как монополиста, который незаконно использовал свое монопольное положение, более 172 млрд грн.

Петренко отметил, что наработаны механизмы «абсолютно легального взыскания средств и имущества с данной компании, в том числе через механизмы правовой помощи и сотрудничества с другими странами».

Министр сообщил, что уже сейчас «арестовано некоторое имущество «Газпрома», которое находится на территории Украины - речь идет об акциях компаний, где он является акционером».

Петренко отметил, что «уже взысканы первые суммы с «Газпрома» на территории Украины».

«Очень скоро мы покажем этот результат в цифрах. Они будут приятными. Но на этом мы не будем останавливаться, хотя мы понимаем, что активов на 172 млрд грн на территории Украины, которые бы принадлежали «Газпрому», очевидно, нет, поэтому мы будем двигаться в другие страны, где есть соответствующие активы и денежные средства, и будем ставить вопрос об исполнении украинских решений, а в будущем и международных решений о взыскании с «Газпрома» задолженности», - сказал глава Минюста.

Он отметил, что на территории «свободного мира действуют четкие принципы - если ты проиграл дело, если ты должен деньги или имущество, то ты должен рассчитаться, независимо от того, как тебя называют – «Газпром» или другая компания, и там не работает принцип большого медведя, который кого-то пугает».

Петренко надеется, что решения национальных судов и международных судов «превратятся в конкретные взыскания с России, с ее компаний, которые нарушали права украинских компаний и украинского государства».