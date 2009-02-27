Кредитный рейтинг «Укргазбанка» понижен

Сегодня независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга ОАО АБ «Укргазбанк» (г. Киев) и выпуска облигаций (серии А, В, D, E,) на сумму 350 млн. грн. с уровня uaА до уровня uaBBB. Рейтинги сохранены в Контрольном списке с прогнозом негативный.

Об этом УНИАН сообщили в рейтинговом агентстве.

Понижение кредитного рейтинга банка и сохранение в Контрольном списке было обусловлено ухудшением платежеспособности банковского учреждения, при сохранении низкой капитализации. Негативное влияние на уровень кредитного рейтинга банка оказывает также снижение деловой активности в большинстве секторов отечественной экономики, сокращение уровня доходов граждан, что негативно влияет на платежеспособность клиентов, снижение доверия вкладчиков к банковской системе и девальвация национальной валюты при осложнении доступа к внешним рынкам заимствований. Следует отметить, что ликвидность банковского учреждения в значительной степени поддерживается за счет средств НБУ.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Знаки «+» и «-» обозначают промежуточные категории рейтинга относительно основных категорий (уровней).

Негативный прогноз указывает на возможность понижения рейтинга на протяжении года при сохранении негативных тенденций и реализации текущих рисков.

Контрольный список рейтингов предназначен для информирования участников финансового рынка Украины о возможных изменениях рейтингов в краткосрочном периоде. Помещение рейтинга в список означает, что в настоящее время Агентство рассматривает вопрос его изменения в связи с событиями или развивающимися тенденциями, которые существенным образом могут повлиять на кредитоспособность обладателя такого рейтинга.

Справка УНИАН. ОАО АБ "Укргазбанк" (г. Киев) создано в 1993 году. По данным банка, на 1 января 2009 года пакетами акций в размере более 10% владели ООО "Финансово-инвестиционный альянс" - 33,0063% и ООО "Компания "Укргазинвестплюс" - 19,0005%.

По данным международного рейтингового агентства Fitch, "Укргазбанк" контролируется депутатом Верховной Рады Василием ГОРБАЛЕМ (39%) и депутатом Киевсовета Алексеем ОМЕЛЬЯНЕНКО (29%).

Чистая прибыль ОАО «Укргазбанк» в 2008 г. составила 204 млн. грн.