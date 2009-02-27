Польша инициирует активизацию контактов с Украиной на региональном уровне в условиях кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Польши Вальдемар ПАВЛЯК сегодня на брифинге в Кабинете министров после завершения переговоров со своим украинским коллегой Григорием НЕМЫРЕЙ.

«На сегодняшний день сотрудничество между соседями является чрезвычайно важным, потому что в сегодняшней кризисной ситуации взаимные расчеты являются очень сложными, существует некоторое падение доверия, но есть локальные, региональные инициативы», - сказал В.ПАВЛЯК.

По мнению вице-премьер-министра Польши, украинский и польский рынки имеют взаимный потенциал. «Кризис, конечно, проблема, и это общепризнано, но кризис еще и шанс для того, чтобы улучшить отношения между нашими странами и нашими предпринимателями. Мы можем на взаимной основе компенсировать потерю каких-либо третьих рынков, или заместить импорт собственным производством», - считает В.ПАВЛЯК.