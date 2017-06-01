Гройсман уверяет, что решение для продолжения роста ВВП будет найдено

Украина найдет решения для ускорения экономического роста, несмотря на потерю 1% ВВП в результате торговой блокады оккупированных территорий Донбасса, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на брифинге в Мариуполе.

"Украина из-за угольной блокады потеряла 1% ВВП. Но мы найдем решения для продолжения роста", – сказал премьер.

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По словам Гройсмана, четвертый квартал 2016 года показал рост экономики на 4,7% после многомесячного падения, что давало серьезные основания надеяться на дальнейшие успехи. Тем не менее, блокада внесла свои коррективы в динамику развития экономики и промышленности.

"Однако руки никто не опустил. И поэтому задача правительства сегодня – создать условия для сильной экономики. Достойная работа, достойная зарплата, конкурентный продукт – это задачи, которые стоят перед нами. И мы найдем решения для экономического роста. Все, что заработаем, мы все будем реинвестировать в повышение социальных стандартов и проведение капитального ремонта страны, инвестировать в инфраструктуру, изменения в образовании, здравоохранении", – подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году до 1,8% с ранее прогнозируемых 3%, а прогноз инфляции – до 12,9% с 8,1%.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о временном запрете на перемещение товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции.

По оценкам правительства, блокада будет стоить Украине 1% ВВП экономического роста в 2017 году.