Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,27 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2627,0953 (1 июня – 2631,0335)

100 EUR – 2947,3382 (1 июня – 2952,2827)

10 RUR – 4,6467 (1 июня – 4,6413)

Читайте такжеБанки с 12 июня ужесточат контроль операций своих клиентов

Как сообщает УНИАН, 1 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,26/26,28 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4742/29,4966 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4632/0,4746 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2709 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 460 сделок на сумму 248,16 миллиона долларов.