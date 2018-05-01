Кому интернет-торговля жить мешает

В последние дни отечественное информпространство взорвала новость - таможня перестала пропускать через границу посылки с товарами, заказанными украинцами в иностранных интернет-магазинах. Все СМИ при этом ссылались на сервис мониторинга данных OpenDataBot.

«Вам не доставят кроссовки Nike, iPhone и продукцию еще 1146 международных фирм, которые вы купили за границей. Украинская таможня перестала пропускать посылки с товарами, купленными в зарубежных интернет-магазинах», - говорилось на сайте сервиса.

Руководитель коммуникации OpenDataBot Дарина Даниленко пояснила, что к подсчету общего количества брендов, которые оказались в зоне риска из-за действий украинской таможни, их подтолкнула новость об остановке импорта китайских смартфонов.

«Товары марок Meizu и Xiaomi при прохождении украинской таможни начали останавливать по заявлению правообладателя. Причиной остановки техники на украинской таможне стало обращение представителя ТМ Meizu в Украине Виктории Цитович, в котором указано, что она заметила провоз контрафактного товара и просит принять соответствующие действия», - написала Даниленко в своем блоге.

«Отныне таможня запрещает физическим лицам ввоз в Украину товаров, права на торговые марки которых заявлены в таможенном реестре. Не официально таможенные инспекторы говорят, что это - строжайшее указание из Киева. Для любопытных уточню, ноу-хау из раши. Работает в раше, и теперь в Украине», - пояснил происходящее на своей странице в Facebook Владислав Чечеткин, СЕО крупнейшего в стране интернет-магазина «Розетка».

Действительно, за пару месяцев до этого инцидента аналогичная ситуация с ввозом китайской техники была в России. По требованию представителя правообладателя китайского бренда Xiaomi в РФ местная таможня стала блокировать посылки частных лиц в страну и возвращать их обратно в иностранные интернет-магазины. После этого российские СМИ сообщили, что возникли проблемы с ввозом техники и других брендов, не только китайских.

Соответственно, украинцы стали опасаться, что прецедент с китайскими товарами в нашей стране также перерастет в полную блокировку поставок товаров из зарубежных интернет-магазинов. А это, в свою очередь, лишит возможности покупать качественные товары по европейским адекватным ценам, минуя необоснованную накрутку на них украинских продавцов.

Ложная тревога?

Между тем, фискальная служба утверждает, что никакие новые вводные о проверке и растаможивании товаров не поступали. Таможенники продолжают в обычном режиме выполнять свои обязанности, среди которых есть и требование проверять соблюдение прав интеллектуальной собственности. Кстати, реестр интеллектуальной собственности таможня ведет с 2001 года.

«Сенсацию» о запрете посылок из-за рубежа ГФС связывает с проверкой интернет-магазинов и почтовых сортировочных станций.

«В средствах массовой информации было озвучено, что руководством ГФС предпринят ряд мер по препятствованию ввозу на территорию страны брендовых вещей и так далее… Я не понимаю, почему такой резонанс получила эта информация. Это - процедура, которая функционировала и продолжает функционировать, она предусмотрена как Таможенным кодексом, так и международными конвенциями… Я это связываю с тем, что Государственной фискальной службой проводится ряд мер, связанных с сетями интернет-магазинов, а также с сортировочными станциями, где совершается растаможивание международных почтовых отправлений», - заявил на заседании правительства и.о. главы ГФС Мирослав Продан.

В соответствии с Таможенным кодексом, ГФС обязана контролировать порядок перемещения через границу товаров, которые внесены в перечень объектов интеллектуальной собственности. Задача таможенной службы, в случае обнаружения перемещения на территорию Украины товара из перечня, - информировать действующего в Украине официального дистрибутора товара о том, что возможно нарушение его прав. В свою очередь дистрибутор в течение 10 дней должен принять решение: нарушаются его права или нет.

«В случае установления контрафактности, товар не попадает на таможенную территорию Украины. Зато, при отсутствии нарушений прав интеллектуальной собственности, правообладатель информирует таможню о возможности возобновления таможенного оформления такого товара», - говорится в сообщении фискальной службы.

По данным ГФС, за январь-апрель зафиксированы 3095 случаев нарушения прав интеллектуальной собственности, за этот период таможнями заведено 5 дел о нарушении таможенных правил относительно интеллектуальной собственности.

Как отмечают таможенники, если речь идет о посылках, то как правило правообладатели не обращают на них внимания, и после 10 дней задержки продолжается таможенное оформление товара. Но некоторые собственники брендов установили лимит на ввоз своей продукции. Например, компания Apple разрешает не останавливать оформление посылок, в которых менее 2 единиц продукции этой торговой марки.

Борьба с монополией

Эксперты утверждают, что в законодательстве действительно ничего не поменялось. Ранее таможенники очень редко выполняли указанные правила Таможенного кодекса и зачастую пропускали продукцию без сообщения правообладателям, а посылки физических лиц – тем более.

Но официальные дистрибуторы в Украине, терпящие убытки из-за развития интернет-торговли, стали все настойчивее требовать от таможни жесткой проверки посылок.

«Некоторые компании хотят обмануть законы природы. Масштабы интернет-торговли в мире за прошлый год составили 2 трлн долл. Украинский рынок тоже развивается и увеличивается. Абсолютно естественно: если человек видит, что в интернете можно заказать такую же продукцию, но дешевле, то он ее закажет. И не важно, это будет в нашей стране, или другой. Мир глобализируется», - прокомментировал ситуацию эксперт по правовым вопросам исследовательского центра Case Ukraine Андрей Саварец.

Транснациональные компании расширяются, соответственно, объемы трансграничной онлайн-торговли растут. И задача таможен способствовать этой торговле и разумно контролировать ее. В первую очередь, таможенная служба не должна относиться к проверке посылок формально, обязана останавливать почтовые отправления, которые адресованы гражданам, только тогда, когда действительно не известно происхождение товара и есть убедительные признаки контрафактности.

«Если я покупаю кроссовки Adidas в фирменном магазине за границей, ко мне не может быть претензий. Если я покупаю кроссовки АБИБАС, которые стоят намного меньше, имеют явные признаки подделки и неизвестно, где я их купил, конечно, таможня должна приостановить такое оформление и сообщить правообладателю», - подчеркивает Саварец.

По его словам, за прошлый год в Украине было обработано более 25 миллионов почтовых отправлений, поэтому выделить наугад посылки с признаками контрафактности - очень трудоемкий процесс, который требует привлечения большого количества сотрудников, что поднимает вопрос рациональности.

«Таможня должна на этом сосредоточить большой объем внимания, оттягивая людские ресурсы. Но это, во-первых, - не рационально, а, во-вторых, если это не рационально, значит кому-то это выгодно», - подчеркивает эксперт.

Неразбериха с законодательством

История с остановкой ввоза в Украину товаров китайских брендов (для физлиц и юрлиц) свидетельствует о том, что в таможню может обратиться любой официальный дистрибутор и запретить провоз соответствующего товара в нашу страну, и эта ситуация выгодна для них - они смогут монополизировать рынок и устанавливать любую цену.

Но законно ли это – однозначного ответа нет. Дело в том, что в мировой практике есть два вида прав на использование торговой марки: международный и национальный. Согласно международному праву, купленный у производителя товар может свободно продаваться в любую страну. Национальный принцип разрешает ввозить товар исключительно официальным дистрибуторам. И как это не смешно звучит – в украинском законодательстве одновременно действуют эти два правила.

Поэтому рано или поздно Украине придется определиться – какой принцип должен действовать и внести соответствующие изменения в законодательство.

Скорее всего, национальный вид права на использование торговых марок лоббируется дистрибуторами, а международный - отстаивают Минфин и ГФС.

Если возобладает точка зрения последних, то тогда проверку таможнями почтовых отправлений упростят, и это раз и навсегда закроет вопрос легальности интернет-торговли.

Ксения Обуховская