Состояние биологической безопасности Украины угрожающее

Совет национальной безопасности и обороны Украины признал, что существующее состояние организации системы биологической безопасности Украины и предубежденное отношение к проявлениям биотерроризма угрожает национальной безопасности Украины и не обеспечивает эффективного противодействия биологическим угрозам населению, сельскому хозяйству, окружающей среде и тому подобное.

Как сообщает пресс-служба главы государства, это СНБО констатировал на своем заседании под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Проектом соответствующего решения СНБО предлагается комплекс мер, направленных на разработку и введение эффективной организации биологической безопасности государства, противодействия проявлениям биотерроризма, защиты населения от бесконтрольного и противоправного распространения генетически модифицированных продуктов, сохранение для потомков здоровой и безопасной естественной среды.

Кроме того, в ходе обсуждения вопроса «О состоянии безопасности водных ресурсов государства и обеспечение населения качественной питьевой водой в городах и селах Украины» участники заседания отмечали повышение уровня потенциальных угроз возникновения чрезвычайных ситуаций и осложнение санитарно-эпидемической ситуации в отдельных регионах страны, связанных с ухудшением качества источников питьевого водоснабжения и неудовлетворительным техническим состоянием систем централизованного водоснабжения и водоотвода.

Было отмечено, что за запасами собственных водных ресурсов Украина принадлежит к числу наименее обеспеченных стран Европы. А при тенденции уменьшения объемов использования воды уровень антропогенной нагрузки на водоресурсный потенциал остается высоким. Свыше 60% загрязненных стоков попадает в водоемы в результате недостаточной очистки обратных вод на очистительных сооружениях, остальные 40% поступает в водоемы без какой-либо очистки.

Кроме того, снижение уровня производительности системы централизованного водоснабжения из-за несвоевременного проведения текущих и капитальных ремонтов, нарушение технологического регламента их эксплуатации, отключение от электроснабжения, неэффективная очистка стоковых вод обостряет проблему вторичного загрязнения воды в водопроводных сетях.

Централизованным водоснабжением обеспечено население всех городов, 88% поселков и всего 26% сельских населенных пунктов. В 98 населенных пунктах Украины из-за значительной изношенности основных фондов, дефицит мощностей водозаборных сооружений, потери питьевой воды во внешних сетях услуги по водоснабжению предоставляются не круглосуточно, а по графику.

Состояние очистительных сооружений, технологии водоочистки, и водоподготовки, которые были введены свыше 40-50 лет тому назад, не соответствуют растущему уровню загрязнения водных ресурсов и не всегда обеспечивают надлежащее качество питьевой воды.

Проектом соответствующего решения СНБО предложен комплекс мер, направленных на оздоровление экологической ситуации на водных объектах нашего государства на основе бассейнового принципа управления ими, на развитие, техническую модернизацию и технологическое обновление систем централизованного водоснабжения, водоподготовки и водоотвода, в числе которых, - совершенствование действующей законодательной и нормативно-правовой базы, обновление программных документов в отмеченной сфере и тому подобное.