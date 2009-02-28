Дефицит Пенсионного фонда составляет 17 млрд. грн.

Дефицит Пенсионного фонда Украины сегодня составляет 17 миллиардов гривень.

Об этом сказал в эфире телеканала “Интер” народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК (фракция “Наша Украина – Народная самооборона” ).

По его словам, “если бы не Национальный банк Украины, если бы не дополнительные “источники” из единого казначейского счета, то я не знаю чем бы платили пенсии”. “Дай Бог, чтобы ситуация нормализовалась”, - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК отметил: “Я двумя руками за то, чтобы правительство сделало максимум для стабилизации ситуации”. По его словам, “тут сейчас не до борьбы”. Он также считает, что сегодня “нет одного простого осознания того, что может произойти ситуация, когда придут к власти люди в такой ситуации, что власти не надо будет, поскольку они не будут знать, что с этим делать”. По его словам, важно, чтобы в Украине не произошло так, что будущему Президенту Украины надо уже сегодня читать радиообращение президента Рузвельта, когда во времена великой депрессии в 1933 году, он выводил страну из депрессии”.