Ющенко и Тимошенко договорились оставить Стельмаха главой НБУ - СМИ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО договорились оставить Владимира СТЕЛЬМАХА на посту главы Национального банка Украины, по меньшей мере, до окончания президентской избирательной кампании

Об этом сообщает, ссылаясь на свои источники в Секретариате Президента, еженедельник «Зеркало недели», №7 от 28 февраля - 6 марта 2009 г.

Такое решение, по данным источника, было принято во время встречи В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО, главы НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА, главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности Николая АЗАРОВА и председателя парламента Владимира ЛИТВИНА, которая состоялась в Секретариате Президента в пятницу, 27 февраля, и была посвящена подписанию декларации о консолидации усилий по борьбе с финансовым кризисом.

По информации источника, взамен главе правительства пообещали, что Нацбанк будет контролировать колебания курса гривны и не допустит спекуляций на межбанковском рынке.

Стороны достигли также консенсуса относительно того, что все курсовые прогнозы теперь будет делать только В.СТЕЛЬМАХ, а НБУ при этом может скрыть от общественности оперативные данные о ситуации на денежно-кредитном рынке, динамике монетарных агрегатов и объемах рефинансировании коммерческих банков, сообщил источник.

По его данным, политики также договорились создать две рабочие группы, одна из которых сформирует совместную позицию всех отраслей власти по возобновлению сотрудничества с Международным валютным фондом, а другая — сконцентрируется на разработке совместного антикризисного пакета.