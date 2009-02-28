Спад экономики США составил 6,2%

Согласно обнародованным официальным данным, спад экономики США в последний квартал 2008 года составил 6,2%.

Это значительно больше, чем оценка в 3,8%, которую ранее озвучивали в правительстве США. Реальные цифры превысили также и негативные прогнозы аналитиков, сообщает Би-би-си.

За последние три месяца прошлого года потребительские расходы населения снизились на 4,3%. Это падение стало рекордным с 1980 года и также превысило прогнозы экспертов.

В условиях роста безработицы, падения стоимости недвижимости, роста числа заложенных домов и обесценивания инвестиций все больше американцев не торопится расставаться с имеющейся наличностью.

Обнародованные данные о состоянии американской экономики трейдер компании Tempus Consulting Мэтт ЭСТЕВ назвал "просто ужасными". По его словам, факты "показывают плачевное состояние самой крупной экономики в мире".