Сотрудничество Украины с МВФ зависит от пересмотра госбюджета

Возможное внешнее финансирование Украины, как и продолжение сотрудничества с МВФ, зависит от пересмотра государственного бюджета и выработки реального плана его сбалансирования.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН финансовый аналитик компании Astrum Investment Management Марьян ФЕДОРИШИН.

Он напомнил, что Президент, премьер и глава ВР провели в пятницу, 27 февраля, встречу для координации усилий в переговорах с МВФ. Участники встречи договорились подготовить декларацию до понедельника, отметил аналитик. Кроме того, добавил он, стороны решили создать еще две рабочих группы – по переговорам с МВФ и по разработке совместного антикризисного плана.

По мнению аналитика, «это небольшой, но все же позитивный сигнал для инвесторов, так как координация действий властей является необходимым условием проведения успешной государственной политики в период экономического спада». Насколько эффективным будет сотрудничество, мы увидим уже на следующей неделе, отметил он. Как считает М.ФЕДОРИШИН, после направления совместной декларации украинской власти в МВФ можно ожидать возвращения миссии фонда, которая должна согласовать с украинской стороной выполнение выставленных ранее условий.

По словам аналитика, МВФ еще раз показал, что фонд не возражает против увеличения дефицита госбюджета Украины в случае существования «неинфляционного» источника его финансирования. Тем самым фонд подтвердил, что дефицит может быть покрыт за счет займов других государств или международных финансовых организаций, отметил М.ФЕДОРИШИН. «Проблема в том, чтобы найти кредиторов», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Президент Украины, премьер-министр и председатель ВР договорились до понедельника, 2 марта, подготовить совместный документ в Международный валютный фонд.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что рабочая группа должна выработать документ, который будет демонстрировать общую политическую волю всех ветвей власти в обеспечении реализации конкретных экономических вопросов.

Группа должна до 15.00 понедельника подготовить документ и парафировать его.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в размере 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и для помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или не предоставлении Украине второго транша.

9 февраля глава миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует в ближайшее время вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

13 февраля МВФ, учитывая значительный дефицит Государственного бюджета, призвал Украину к жесткому кризисному менеджменту. Как сообщил представитель МВФ Дэвид ГОУЛИ, «дискуссия с украинским руководством по поводу необходимости ограничения дефицита бюджета продолжается».

Эксперты Международного валютного фонда вскоре опять посетят Киев, сообщил Д.ГОУЛИ.

20 февраля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО допустила внесение изменений в Госбюджет на 2009 год в мае.

27 февраля глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР сообщил, что Международный валютный фонд может пойти на уступки в вопросе размера дефицита Государственного бюджета Украины при неинфляционном его финансировании.