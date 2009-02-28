Moody`s понизило рейтинги Citigroup

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service понизило рейтинги американской финансовой корпорации Citigroup Inc. после сообщений о планах Министерства финансов США увеличить свою долю в Citi до 36%, прередает РБК.

Агентство понизило рейтинги приоритетных долговых обязательств Citigroup на одну ступень - до A3 с A2.

Moody`s также понизило сразу на 10 ступеней рейтинг привилегированных акций Citigroup - с Baa3 (нижней границы инвестиционной категории) до Ca (предпоследнего уровня на рейтинговой шкале). Прогноз по рейтингам "стабильный", сообщается в пресс-релизе Moody`s.

Агентство объяснило понижение рейтингов по обязательствам Citigroup тем, что "несмотря на текущую государственную поддержку, Citigroup выйдет из экономического кризиса организацией меньшего размера, и его значимость для американской банковской системы с годами может снизиться". Резкое снижение рейтинга "префов" Citigroup связано с приостановкой дивидендов по ним, что вынудит владельцев этих бумаг обменивать их по курсу ниже номинальной стоимости.

Напомним, накануне Минфин США объявил о конвертации принадлежащих ему привилегированных акций Citigroup на сумму до 25 млрд долл. в обыкновенные акции. Эта мера позволит укрепить капитал Citigroup, поскольку банку не придется выплачивать фиксированные дивиденды правительству. Соглашение с Citigroup сделает государство крупнейшим акционером корпорации: доля правительства в Citi может увеличиться с нынешних 8% до 36%.