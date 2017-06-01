Антикризисный совет общественных организаций предложил свой рецепт восстановления экономики и облегчения доступа бизнеса к кредитам

Антикризисный совет общественных организаций Украины согласовал предложения для ускорения восстановления реального сектора экономики, в том числе, по облегчению доступа национальных производителей к финансовым ресурсам.

Рассмотрение этих мер ожидается на заседании Кабинета министров при участии Национального банка, бизнес ассоциаций и экспертов.

Открывая заседание Антикризисного совета, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах отметил, что по результатам пяти месяцев текущего года пессимистические прогнозы оправдались: ожидаемый правительством рост ВВП в текущем году на 2% после значительного падения экономики в 2014-2015 годы - это консервации кризиса и стагнация, так как стране необходим ежегодный рост не ниже 6-7%.

«Украина попадает в очень серьезную западню: внутренний рынок неплатежеспособный, экспорт отягощен разными проблемами, включая кредитование и страхование рисков. Я уже не говорю о том, что нужна периодическая дипломатическая поддержка. И мы утратили порядка 50% экспорта и внешнеторгового оборота. Десятки, сотни, может даже тысячи предприятий в Украине сегодня зависят от того, будем мы на внешнем рынке или нет», - сказал он.

Кинах подчеркнул, что Украина постепенно теряет высокотехнологичные отрасли без системной поддержки правительства, в связи с чем необходимы дополнительные антикризисные меры. Среди первоочередных шагов он выделил упрощение доступа бизнеса к финансовым ресурсам, включая снижение стоимости кредитов и повышение доверия к банковской системе, а также решение проблемы беспрецедентного оттока квалифицированных кадров и разработка экспортной политики, включая создание экспортно-кредитного агентства.

Президент УСПП также раскритиковал проводимые правительством реформы, отмечая, что земельная реформа погрязла в популизме вместо реальной программы по открытию рынка земли, пенсионная реформа в очередной раз дискредитирована, а пакет законопроектов по медицинской реформе не имеет права на жизнь без диалога с обществом и профессионалами в этой отрасли.

Говоря об аграрном бизнесе, который в 2016 году стал драйвером роста экономики Украины, собрав рекордный урожай, Кинах отметил, что финансовые результаты АПК за прошлый год были ниже, чем в 2015 году, из-за падения мировых цен на продукцию отрасли при одновременно высокой зависимости сектора от импорта топлива, удобрений, сельхозтехники.

«Это еще раз подтверждает то, что мы неоднократно формулировали: без программ, без конкретных стратегий, которые должны выполняться независимо от состава парламента, у нас никакого результата не будет. Но ни одной программы по этим направлениям нет, что создает для Украины огромную угрозу утраты позиций, углубления кризиса и утраты независимости. Главная мечта промышленников, предпринимателей и работодателей Украины - чтобы наше родное правительство, государство перестали ходить по миру с протянутой рукой, превращая каждый транш Международного валютного фонда в национальный праздник», - резюмировал президент УСПП.

В свою очередь, президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков отметил, что в украинских городах, в отличие от зарубежных населенных пунктов, улицы пестрят рекламами о предложении работы за рубежом.

«Мы потеряли самое главное - то, что есть в странах, которые двигаются вперед, - дух предпринимательства. Я ни в одном нашем городе не встречаю лозунга: «открывай свой бизнес – мы тебе поможем». И с другой стороны: приезжаешь к нашим соседям – в Турцию, Китай, - там все хотят с тобой дружить, продать свой товар», - сказал он, подчеркивая, что без промышленной политики Украина не выйдет на необходимые темпы роста экономики.

Еще один участник заседания - академик Национальной академии наук Украины Валерий Геец отметил, что на фоне роста конкуренции за ресурсы в мире надеяться на то, что придут иностранные инвесторы и решат все проблемы Украины, не стоит.

«Украина имеет собственный финансовый ресурс. В «матрасах» по разным оценкам сегодня находятся десятки миллиардов долларов. Выведено из Украины в оффшоры - десятки миллиардов долларов. Суммарно по разным оценкам мы сегодня имеем от 150 до 220 миллиардов долларов ресурса, который накоплен, но не работает на экономику нашей страны», - сказал он.

Геец отметил, что для привлечения внутренних ресурсов государства в реальный сектор экономики нужно создать условия, а это задача властей, которые, к сожалению, продолжают при принятии экономических решений руководствоваться принципом политической целесообразности.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году до 1,8% с ранее прогнозируемых 3%, в связи с рядом факторов, включая потерю активов на оккупированном Донбассе.

ВВП Украины в первом квартале 2017 года по сравнению с четвертым кварталом 2016 года снизился на 0,3%, по сравнению с первым кварталом 2016 года – вырос на 2,4%.

ВВП Украины в целом за 2016 год по сравнению с 2015 годом вырос на 2,3%, при этом рост зафиксирован впервые за последние 4 года, после того как экономика Украины продемонстрировала падение на 9,8% в 2015 году и на 6,6% – в 2014 году, а в 2013 году рост ВВП был нулевым.