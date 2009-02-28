Март может стать ключевым для экономики Украины

Март может стать тем ключевым месяцем, который либо окончательно обострит в Украине политические и экономические противоречия, одновременно значительно повысив и градус социальной напряженности, либо приведет власть и политические элиты к единой созидательной инициативе, способной помочь удержать страну от сползания к полному финансово-экономическому упадку.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» Олег МОРКВА.

По его мнению, «к началу весны украинская экономика еще находится в управляемом состоянии, из которого в случае правильных и эффективных действий украинских властей можно пытаться найти достойный выход, тем не менее, времени для принятия необходимых и ответственных решений у руководства страны остается немного».

О.МОРКВА отметил, что сейчас экономика нашей страны находится в весьма тяжелом состоянии, и сигнализируют об этом не только ежемесячно ухудшающиеся статистические данные или стремительно обесценивающаяся гривня, но и большие проблемы с наполняемостью государственного бюджета. В частности, по итогам двух месяцев текущего года специальный фонд госбюджета сформирован менее чем на один миллиард гривень, хотя в соответствии с законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" общий объем спецфонда должен составлять 55,233 млрд. грн.

Как подчеркнул гендиректор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ», для Украины в условиях усугубления финансово-экономического кризиса наличие достаточных ресурсов в специальном фонде является действительно немаловажным фактором стабилизации, поскольку средства данного фонда в основном и предполагается использовать как для покрытия текущего дефицита бюджета, так и для правительственных инвестиционных программ по преодолению кризиса украинскими товаропроизводителями.