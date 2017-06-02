Бюджет с начала года перевыполнен по доходам на 14% – Госказначейство

Государственный бюджет Украины в январе-мае текущего года получил 325,770 миллиарда гривень доходов, что на 13,8% больше бюджетной росписи на этот период.

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Согласно данным на сайте Государственной казначейской службы Украины, поступления в госбюджет за этот период на 48,6% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

В мае госбюджет получил 65,984 миллиарда гривень доходов, включая 41,977 миллиарда гривень налоговых и таможенных поступлений, транш прибыли Национального банка Украины на 5 миллиардов гривень, а также 19,368 миллиарда гривень таможенных поступлений.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в январе-апреле текущего года получил 259,785 миллиарда гривень доходов, что на 18,9% больше бюджетной росписи на этот период.