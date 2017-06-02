IKEA не называет сроки открытия своих магазинов в Украине

Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома - группа компаний IKEA, со штаб-квартирой в городе Делфте (Нидерланды), не называет сроки открытия своих магазинов в Украине.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании, отвечая на запрос УНИАН о возможных сроках начала работы в Украине.

"Мы постоянно изучаем возможности расширения по всему миру на рынках, где мы еще не присутствуем, а Украина - один из них. Inter IKEA Systems B.V. является владельцем IKEA Concept и всемирного франчайзера IKEA. Наша задача - постоянно развивать концепцию IKEA и обеспечивать ее успешную реализацию на существующих и новых рынках", - говорится в ответе.

С конца мая этого года в украинских СМИ и социальных сетях активно обсуждалось заявление председателя правления ТЦ "Мандарин Плазы" Александра Черницкого о планах IKEA выйти на украинский рынок. По его словам, IKEA рассматривает возможность стать арендатором торгово-развлекательного центра "Южный" площадью 450 тысяч квадратных метров в Голосеевском районе Киева, начало строительства которого запланировано на конец 2017 года.

Справка УНИАН. IKEA – одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. К IKEA Group относятся производственные предприятия, закупочные офисы, центры комплектации и доставки заказов покупателям, а также 315 магазинов в 27 странах мира. В целом предприятия IKEA Group действуют на территории 42 стран.