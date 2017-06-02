Гривня торгуется на межбанке по 26,29 за доллар
15:06, 02 июня 2017Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4858/29,4921 гривни/евро.
Иллюстрация REUTERS
В пятницу, 2 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,2750/26,2900 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4858/29,4921 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:00 установился на уровне 26,2837 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 376 сделок на сумму 195,68 миллиона долларов.
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