Гривня торгуется на межбанке по 26,29 за доллар

В пятницу, 2 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,2750/26,2900 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4858/29,4921 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:00 установился на уровне 26,2837 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 376 сделок на сумму 195,68 миллиона долларов.