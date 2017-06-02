Нацбанк незначительно опустил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2628,0938 (2 июня – 2627,0953)

100 EUR – 2947,9328 (2 июня – 2947,3382)

10 RUR – 4,6361 (2 июня – 4,6467)

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Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,27/26,29 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6119/29,6262 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4632/0,4746 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,2809 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 474 сделки на сумму 252,16 миллиона долларов.