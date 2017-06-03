В Киеве задержан фигурант дела о присвоении 250 миллионов гривень "Укргазбанка"

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве одного из фигурантов уголовного производства о присвоении 250 млн грн государственного ПАО АБ «Укргазбанк», что создало угрозу его финансовой стабильности. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Правоохранители установили, что группа злоумышленников в 2015 году подделала письмо от имени одного из руководителей банка. По фальсифицированным документам дельцы завладели частью жилого комплекса в центральной части Киева. Благодаря оперативному реагированию СБ Украины на незаконно отчужденное у госбанка имущество был наложен арест. Недвижимость вернется в собственность «Укргазбанка» после соответствующего судебного решения. Задержанный правоохранителями мужчина был активным участником противоправной сделки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник в течение длительного времени уклонялся от проведения следственных действий в рамках уголовного производства, открытого по факту нанесения ущерба государственному банку, и скрывался от следственных органов. Полгода назад он был объявлен в розыск.

Оперативники спецслужбы задержали подозреваемого в одном из киевских органов регистрацию браков при подаче документов для регистрации. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал УНИАН, правоохранительные органы расследуют уголовное производство против бывших должностных лиц "Укргазбанка" о присвоении в период 2008-2010 годов кредитных средств в размере 140 млн грн.

Кроме того, 25 мая 2017 г. прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему заместителю председателя правления «Укргазбанка» по факту служебной халатности, повлекшей ущерб на сумму свыше 16 млн грн.

«Укргазбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и является одним из крупнейших банков по объему активов. По результатам докапитализации банка с участием государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале «Укргазбанка» составляет 95%. В 2015 году банк получил почти 260 млн грн прибыли.