Пинзеник предпочел должности «профессиональные взгляды»

Экс-министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК признался, что отказался от должности из-за непрофессионального Государственного бюджета на 2009 год.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV в воскресенье.

«К сожалению, в Украине доминируют политические решения над профессиональными. И когда таким политическим решением стал бюджет на 2009 год, я очутился перед выбором - либо отказаться от должности, либо отказаться от профессиональных взглядов. Я выбрал первый вариант”, - отметил бывший министр.

Оценивая ситуацию, сложившуюся на валютном рынке Украины, В.ПИНЗЕНИК заявил: «По моему мнению, ключевая проблема в том, что нет доверия. Нет понимания логики действий».

«Люди не видят, что будет делаться в стране. Потому это подогревает недобрые ожидания людей. Доверия нет до политики. При чем я о политике говорю не в политическом значении, а в плане логики действий, которые необходимы в стране”, - сказал он.