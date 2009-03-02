Лидеры ЕС договорились: помощь банкам - помощь “дочкам”

Лидеры ЕС договорились, что помощь банкам должна предусматривать и помощь их “дочкам”.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил журналистам Президент Еврокомиссии Жозеф БАРРОЗУ по завершении неформального заседания Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС) в воскресенье.

“Мы согласились, что в банковском секторе помощь банкам должна включать и помощь их “дочкам” в других странах”, - сказал он.

Президент Еврокомиссии не сообщил других деталей плана.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service выражает озабоченность относительно неготовности западноевропейских банков оказывать поддержку своим дочерним компаниям в Восточной Европе в условиях стремительно ухудшающего макроэкономического климата. Об этом говорится в отчете агентства.

В документе Moody`s определены страны, которые находятся в зоне наиболее высокого риска, описывается географическое распределение рисков, с которыми сталкиваются западноевропейские банки в Восточной Европе, и рассматриваются возможные последствия для рейтингов. После нескольких лет бурного роста в экономике Восточной Европы (Центральная и Восточная Европа, Юго-Восточная Европа и Содружество Независимых Государств) наступил период глубокого и затяжного спада. "В результате западные банки столкнулись с повышенным риском сокращения доходности их вложений в развитие своих дочерних структур в Восточной Европе", - отмечается в пресс-релизе.

Moody`s признает, что хотя восточноевропейские страны различаются по степени уязвимости, среди стран с рейтингами инвестиционного класса в наиболее сложном положении находятся те, которые демонстрируют наибольший дефицит государственного бюджета, то есть страны Прибалтики, Венгрия, Хорватия, Румыния и Болгария. Тем не менее, рейтинговое агентство также отмечает, что некоторые страны региона, включая Украину, Казахстан и Россию, находятся под давлением, даже несмотря на относительно низкий уровень внешней задолженности госсекторов.

Западноевропейские банки, имеющие дочерние предприятия в Восточной Европе, - это в основном банки из Австрии, Италии, Франции, Бельгии, Германии и Швеции. На эти шесть стран приходится 84% от общего объема прав требования западноевропейских банков в Восточной Европе. По наблюдениям агентства Moody`s, в плане кредитования наиболее активные позиции в Восточной Европе занимает австрийская банковская система, поскольку на Восточную Европу приходится почти половина всех международных банковских требований этой страны. Доля Италии составляет 27% от общего объема (итальянские банки работают в основном в Польше и Хорватии), тогда как скандинавские банки контролируют подавляющее большинство банковских систем стран Прибалтики.

Рейтинговое агентство указывает на то, что западноевропейцы, осуществляющие деятельность в Восточной Европе, представлены очень узким кругом банковских групп, среди которых наиболее сильные позиции и мощное присутствие в регионе имеют Raiffeisen, Erste Bank, UniCredit и KBC. Такая концентрация также может повлиять на рейтинги этих банков. Банковские системы нового типа в Восточной Европе начали складываться лишь в последние два десятилетия, и они пока еще не достигли той ступени развития, на которой находятся их западноевропейские партнеры. Это подрывает их способность противостоять трудностям в период кризиса. Непростая операционная среда, наблюдаемая в настоящее время в Восточной Европе, уже явилась причиной понижения значительного количества рейтингов банков, которые работают в регионе.

По мнению агентства Moody`s, понижающее давление на рейтинги восточноевропейских банков будет сохраняться в результате ухудшения их финансовых показателей, что обусловлено, в первую очередь, снижением качества активов и нестабильностью их ликвидных позиций. Снижение финансовой устойчивости восточноевропейских банков негативно отражается на положении их западноевропейских учредителей. "Им будет непросто поддерживать оптимальное соотношение риска и доходности в период экономического спада на восточноевропейских рынках, которые пока еще не прошли проверку на прочность и отличаются повышенной волатильностью", - полагают эксперты агентства. Ухудшение экономического здоровья многих ключевых рынков Восточной Европы оказывает негативное давление на рейтинги дочерних компаний западных банков в регионе, считаю аналитики Moody`s, и в конечном итоге может привести к понижению рейтингов и самих учредителей - в том случае если их восточноевропейские операции составляют значительную долю в общем объеме банковских операций этих компаний. Такое ухудшение может заставить западноевропейские банки проявлять большую осторожность при выделении поддержки дочерним предприятиям, что еще более усилит понижающее давление на рейтинги последних. Большинство западноевропейских банков имеют в регионе несколько дочерних компаний и, возможно, будут тщательно взвешивать стратегическую значимость, инвестиции прошлых периодов, ожидаемый доход и страновые риски в каждом конкретном случае, считают в агентстве. Банки распределяют капитал между своими дочерними компаниями, руководствуясь показателями ожидаемой доходности с поправкой на риск. Риски особенно высоки в тех странах, которые определены как более уязвимые и которые в среднесрочной перспективе будут демонстрировать слабый или даже негативный экономический рост. Какие-либо признаки снижения уровня вероятности поддержки и (или) ухудшения качества такой поддержки (например, понижение рейтинга финансовой устойчивости (РФУБ)), окажут понижающее давление на рейтинги восточноевропейских банков, поскольку вероятность получения ими поддержки и РФУБ материнского банка учитываются в рамках применения методологии анализа вероятности совместного дефолта (АВСД) агентства Moody`s. С тех пор, как начался финансовый кризис, понижение РФУБ ряда западноевропейских банков уже отразилось на рейтингах их дочерних компаний в Восточной Европе, отмечает агентство. Помимо ослабления РФУБ восточноевропейских банков, Moody`s полагает, что давление на их рейтинги сохранится также в результате дальнейшего снижения РФУБ их учредителей, более осторожного подхода последних к оказанию поддержки дочерним банкам и сокращения объемов такой поддержки. Агентство Moody`s продолжит тщательно отслеживать показатели внутренней финансовой устойчивости банков и вероятности получения ими поддержки со стороны материнских компаний.