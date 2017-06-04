МВФ и Всемирный банк поддержали законопроект относительно реформирования пенсионной системы Украины

Международный валютный фонд и Всемирный банк выразили поддержку правительственному законопроекту о реформировании пенсионной системы, разработанного Министерством социальной политики Украины по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана.

Как сообщает Министерство социальной политики Украины, точку в переговорном процессе поставил премьер-министр Украины, который непосредственно участвовал в переговорах с главой миссии МВФ Рон Ван Роденом.

«Результатом переговоров стало утверждение сбалансированного, комплексного документа, который основан на лучшем мировом опыте и дает ответы на те вызовы и проблемы, которые остро стоят сегодня перед украинским государством и обществом», - сказано в сообщении.

Читайте такжеВсемирный банк полностью поддерживает проект пенсионной реформы – Рева

Минсоцполитики также выразило благодарность профессионалам из МВФ и Всемирного банка за помощь в работе над указанным законопроектом.

В письме МВФ, обнародованном на Правительственном портале, в частности, отмечается, что «по итогам наших на этой неделе дальнейших обсуждений мы выражаем свою поддержку законопроекта в его нынешней форме. Сейчас будет важно получить парламентскую поддержку этого законопроекта, сохранив в нем все основные элементы реформы, по которым мы достигли согласия».

В свою очередь в письме директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен отметила, что «проект закона представляет собой значительное усилие для всестороннего реформирования украинской пенсионной системы, чтобы вернуть систему на устойчивый фискальный путь, обеспечить социальную справедливость, а также укрепить стимулы для участия в ней».

Напоминается, что 31 мая во время заседания правительства министр социальной политики Андрей Рева заявил о поддержке законопроекта по реформированию пенсионной системы Всемирным банком, о чем министерство было информировано соответствующим письмом.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 17 мая утвердил законопроект о пенсионной реформе и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при президенте Украины.

Читайте такжеПроект пенсионной реформы нуждается в доработке – Розенко

Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 млн украинцев на сумму от 200 до 1000 грн, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Пенсионная реформа не предусматривает повышение пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет – в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. При этом правительственный вариант реформы предусматривает возможность покупки до 5 лет страхового стажа. Если бы докупать страховой стаж по этим правилам можно было сейчас, за первый год надо было бы уплатить 16 тыс. 896 грн.

Читайте такжеРеформа ликвидирует дефицит пенсионного фонда на протяжении 7-10 лет – Гройсман

Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий, которая привязывает его к объему взносов в Пенсионный фонд в течение жизни.