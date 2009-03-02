Нет оснований смягчать условия присоединения к зоне евро

Лидеры Евросоюза не видят оснований смягчать условия присоединения к зоне евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщили журналистам премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК и Президент Еврокомиссии Жозеф БАРРОЗУ по завершении неформального заседания Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС) в воскресенье.

“В хороших условиях эти требования (необходимые для присоединения к зоне евро – УНИАН) могут показаться слишком мягкими, в сложных условиях – слишком суровыми”, - сказал М.ТОПОЛАНЕК.

“Все страны-члены ЕС, кроме тех, кто обсудил себе опцию “опт-аут (отказ от участия – УНИАН) имеют не только право, но и обязаны присоединиться к зоне евро. И они все могут рассчитывать на нашу поддержку”, - сказал Ж.БАРРОЗУ.

При этом Президент Еврокомиссии отметил, что правил, которые существуют в вопросе присоединения к зоне евро, должны придерживаться страны-члены. Он также прибавил, что 4 с 12 новых стран-членов ЕС уже являются членами зоны евро (Словения, Мальта, Кипр и Словакия – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, 2 марта премьер-министр Венгрии Ференц ДЮРЧАНЬ высказался за смягчение условий присоединения к зоне евро для содействия преодолению экономического кризиса “новыми” странами-членами ЕС.