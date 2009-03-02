ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 марта

Украинские СМИ

Газета «Дело» в публикации «Залоговые автомобили ждут покупателей» пишет о том, что массовые неплатежи по автокредитам привели к значительному росту выставленных на продажу залоговых авто. Издание выяснило, где и на каких условиях сейчас можно купить такие автомобили.

http://delo.ua/news/102051/

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Также издание «Дело» в статье «Заемщики получат дешевый доллар» пишет о том, что в конце прошлой недели Нацбанк продал первую партию валюты по курсу ниже рыночного. Эти деньги предназначены для заемщиков, которым необходимо погашать долларовые кредиты. Спецкурс составил 7,8 гривни за доллар. В аукционе приняли участие 12 банков, которые приобрели 34,5 миллиона долларов. По информации НБУ, проведение следующего аукциона запланировано уже на этой неделе.

http://delo.ua/news/102047/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» подает материал «Электроэнергия пустилась в торги», в котором говорится, что Korlea Invest Holding Василия Бечваржа лишают монопольного права на экспорт украинской электроэнергии. Как стало известно изданию, Кабмин решил возобновить аукционы по ее продаже из-за снижения прибыли госоператора поставок электроэнергии на экспорт "Укринтерэнерго". Возврат к практике аукционов принесет компании 70-90 млн. долл. дополнительной прибыли в год, подсчитали эксперты.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1128386&IssueId=7000059

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Также издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Информация о заемщиках останется в банках» пишет о том, что Министерство юстиции ищет возможности признать работу коллекторских компаний незаконной – с пятницы банкам запрещено передавать коллекторам информацию о заемщиках без их согласия. Представители коллекторов заявляют, что такая информация не является банковской тайной, и они получают ее законно. С ними соглашаются банкиры. По их мнению, решение Минюста незначительно повлияет на работу рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1128387&IssueId=7000059

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«Газета по-киевски» в статье «Уберут ли Черновецкого сейчас?» пишет о том, что ходят слухи о возможном отстранении Леонида Черновецкого от должности. О подготовленном и даже якобы подписанном указе Ющенко говорят в кулуарах Верховной Рады, Киевсовета, Кабмина и вхожие в Секретариат Президента люди. Вроде бы все логично. Мэр явно достал Банковую со своими причудами, псевдомитингами, тарифными распоряжениями, которые уже четыре раза отменял президент. Издание разбирается в ситуации…

http://mycityua.com/articles/city/2009/03/02/085826.html

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Газета «День» в публикации «Рай для спекулянтов» пишет о том, что, хотя сейчас во всем мире национальные валюты обесцениваются, Украина с ее политической нестабильностью стала просто Меккой для валютных спекулянтов. Издание подает хронику валютного рынка и пытается разобраться в ситуации.

http://www.day.kiev.ua/265339/

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Издание «Зеркало недели» в материале «Деньги — товар: а где навар?..» пишет о том, что НАК «Нафтогаз Украины» привносила ежегодно в доходную часть бюджета страны 12%, а то и больше. Что сможет привнести в госбюджет Национальная акционерная компания в 2009 году?

http://www.zn.ua/2000/2229/65525/

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Также издание «Зеркало недели» опубликовало материал «Не прячьте ваши денежки… Как застраховаться от недобросовестных страховщиков?», в котором говорится о том, что увеличение количества страховых компаний в Украине, в том числе и с иностранным капиталом, как и увеличение числа лицензированных страховых посредников на фоне мировой финансовой нестабильности привело к тому, что эволюция продаж страховых продуктов меняется. Страховые компании активно собирают информацию о товарах, рынках и сервисе, исходя из потребностей и пожеланий клиентов, что находит свое отражение в предлагаемых страховых продуктах. Как правильно себя повести?

http://www.zn.ua/2000/2650/65532/

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Забудьте о помощи» пишет о том, что в России Крупному бизнесу больше не стоит рассчитывать на помощь государства. Об этом объявил помощник Президента РФ Аркадий Дворкович. По его словам, теперь государство намерено позаботиться о простых людях, олигархам придется самостоятельно решать свои проблемы.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/03/02/184044

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Также издание «Ведомости» опубликовало статью «Недостача в «Газпроме»

в которой говорится о том, что монополист уже признал, что может пересмотреть бюджет на 2009 г. Изданию удалось узнать некоторые его параметры. Соотнеся их с сегодняшней кризисной действительностью, эксперты пообещали монополии финансовую дырку минимум в 200 млрд руб.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/03/02/184062

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Газета «Известия» в публикации «Дмитрий Медведев: "Всё, что хотят орать, они всё орут в разных местах..." подает интервью Президента РФ, которое он дал накануне визита в Испанию представителям телерадиокомпании "Тэ-Вэ-Е" и газеты "Паис".

http://www.izvestia.ru/politic/article3125871/

(УНИАН)