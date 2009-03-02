НБУ продал банкам более 34 млн. долл. для нужд заемщиков

Валюта продавалась по курсу 7,80 грн./долл. Заемщикам банков она должна продаваться по курсу интервенции плюс 0,2% сбора на обязательное пенсионное страхование

Национальный банк Украины 27 февраля провел целевой валютный аукцион для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц для погашения задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

В аукционе приняло участие 12 банков - «ПУМБ», «ОТП Банк», «Универсал Банк», «Райффайзен Банк Аваль», «Сведбанк Инвест», «Сбербанк России», «УкрСиббанк», «Пивденный», «Фольксбанк», «Индустриал Банк», «Укрсоцбанк», «Автокразбанк».

Всего на целевом валютном аукционе было продано 34,530 млн. долл. Всем банкам, которые принимали в нем участие, доллары США продавались по курсу 7,80 грн. за 1 долл. Заемщикам банков валюта должна продаваться по курсу интервенции плюс 0,2% сбора на обязательное пенсионное страхование.

Проведение следующего целевого аукциона запланировано на текущей неделе.

Отметим, в Нацбанке считают, что таким способом удастся ликвидировать ажиотажный спрос на наличную валюту.