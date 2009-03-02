Киргизские экспортеры несут убытки из-за мирового кризиса

Власти Киргизии должны поддержать отечественных экспортеров, которые несут значительные убытки из-за мирового экономического кризиса, заявил в понедельник президент республики Курманбек Бакиев. "Мировой финансовый кризис уже коснулся экономики нашей страны, что особенно чувствуют киргизстанские экспортеры. Очевидно, что наметилась тенденция снижения за рубежом спроса на нашу сельскохозяйственную продукцию, стройматериалы и продукцию швейников", - заявил президент во время совещания с руководством своей администрации. Бакиев считает, что для поддержки несущих убытки производителей необходимо в срочном порядке "внести изменения в законодательство республики", чтобы "все государственные закупки, связанные с приобретением товаров и услуг, в приоритетном порядке осуществлялись у отечественных производителей". "При этом, конечно же, нужно обращать внимание и на качество. Нельзя поступаться качеством ради низкой цены", - сказал он. Глава киргизского государства уверен, что эти меры позволят не только поддержать республиканских производителей за счет бюджетных средств, но и дадут стимул для улучшения качества местного производства и оказываемых услуг.