КМУ составит ТОП-100 крупнейших должников по зарплате

Правительство намерено составить антирейтинг частных предприятий, которые имеют набольшую задолженность по заработной плате и руководство которых в наибольших количествах увольняет сотрудников.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Министерству экономики дала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в ходе совещания по ситуации с выплатами задолженностей по зарплатам на государственных предприятиях.

“Я хотела бы сейчас дать поручение Министерству экономики, а также всем отраслевым министерствам, - но Минэкономики будет находиться на сведении (материалов – УНИАН), - чтобы мы определили среди частных предприятий антирейтинг ТОП-100 – сто частных предприятий, имеющих частных владельцев, которые больше всего задолжали по заработной плате. Кроме того, мы вводим антирейтинг ТОП-100 по частным предприятиям, на которых частные “эффективные собственники”, - предприятий, которые больше всего уволили людей. И мы этот антирейтинг будем оглашать – эта информация будет публичной”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что в случае, если правительство обнаружит предприятия, не выполняющие обязательств, взятых на себя после приватизации, то государство должно будет возвратить эти предприятия в свою систему управления.

“Если приватизированные предприятия, на которых так называемые “эффективные частные собственники” обещали реконструкцию, модернизацию, освоение мировых рынков, и этого не сделали, нам нужно думать о том, если они на улицу выбрасывают людей и не платят зарплату, что государство должно возвращать эти предприятия в свою систему управления, и тогда брать ответственность за эти предприятия. Но тогда пусть собственники идут и ищут работу, если они не способны в это тяжелое время удержать людей на работе и платить им зарплату”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер заявила, что готова предпринять радикальные меры в этом направлении.

“У меня достаточно радикальные намерения, начиная с первых весенних дней, напомнить всем чиновникам и всем частным собственникам предприятий в стране, что они работают не для того, чтобы набить свои желудки, а для того, чтобы дать возможность работать и зарабатывать людям”, - сказала она.

Справка УНИАН. По информации Государственного комитета статистики, в Украине задолженность по выплате заработной платы с начала 2009 года увеличилась на 36% или на 401,6 млн. грн., и на 1 февраля т.г. составила 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн. (на 1 января т.г. задолженность составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн.).